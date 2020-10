Italgas entra nel network della Florence School of Regulation

Italgas

(Teleborsa) -entra a far parte del network di istituzioni partner della. Da oltre quindici anni la Scuola promuove il dialogo, la ricerca e la formazione tra esperti, professionisti del settore, accademici, rappresentanti di enti e istituzioni in tutto il mondo.Centro di ricerca e formazione unico nel suo genere, nato nel 2004 dalla partnership tra l'Istituto Universitario Europeo e il CEER (Consiglio dei Regolatori Europei dell'Energia), la FSR opera a stretto contatto con la Commissione Europea e ispira la propria azione all’indipendenza e al rigore accademico finalizzati a perseguire una regolazione economicamente e socialmente corretta.Con l’ingresso tra i “sostenitori” della FSR, Italgas ottiene la possibilità di prendere parte alle iniziative di ricerca e formazione del network, cooperare all’organizzazione di eventi e di offrire il proprio contributo al dibattito su una materia così complessa, in continua evoluzione e vitale per la crescita e lo sviluppo del settore dell’energia. Attraverso la partecipazione al Policy Advisory Council dell’area Energy di FSR, Italgas avrà modo di promuovere la propria visione sui temi di politica energetica, sulle sfide che le prospettive di sviluppo del settore pongono anche in termini di evoluzione della regolazione e sui progetti formativi offerti dalla FSR a regolatori e manager.- ha commentato il-. In assenza di un’adeguata disciplina, un ambito così complesso farebbe fatica a funzionare efficacemente. Il mondo dell’energia, peraltro, sta attraversando una fase di profonda trasformazione che necessita di essere guidata e supportata da un quadro normativo coerente con i contesti ed eventualmente in grado di evolversi per garantire le necessarie tutele a tutti gli attori coinvolti., offrire il contributo di un player con due secoli di esperienza nel settore della distribuzione del gas e promuovere una connessione logica con i temi condivisi in seno a GD4S, l’associazione dei principali DSO del continente diventata in breve interlocutore dalla Commissione Europea sul ruolo strategico che le reti possono assicurare per vincere la sfida della decarbonizzazione delle economie”.