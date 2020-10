Maltempo, allarme Coldiretti: "Italia di nuovo sott'acqua"

(Teleborsa) - L'ultima ondata di maltempo con mezza Italia sott’acqua fa salire il conto dei danni in unsul territorio nazionale con l’arrivo anticipato della neve insieme a nubifragi, grandinate, tornado, tempeste di fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni contra mancati raccolti e strutture. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione dell’allerta arancione della protezione civile in cinque regioni su dati dell’(Eswd).La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle campagne dove è in pieno svolgimento la, ma anche la raccolta di mele, pere ed è iniziata quella delle olive e del riso - sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti -. Siamo di fronte alle conseguenze deicon una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su undalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. Sono infatti saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo di dissesto idrogeologico, pari a 91,3% del totale sulla base dei dati Ispra. A questa situazione non è certamente estraneo il fatto che il territorio è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire oltre un quarto della terra coltivata (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari.Per questo - conclude la Coldiretti - l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne. Ilè una opportunità per intervenire e realizzare una grande rete di bacini di accumulo capace di garantire una costante disponibilità di acqua per l’agricoltura e la produzione di