Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,35% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.467 punti.In rosso il(-1,39%); come pure, in discesa l'(-0,79%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,22%),(-1,12%) e(-0,78%).Tra i(+2,92%),(+1,24%),(+1,03%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,82%.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,3%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Tra i(+1,46%),(+1,28%),(+1,00%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -20,50%.In caduta libera, che affonda del 4,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,01 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,49%.