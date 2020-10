Sace e Cdp insieme per la crescita Orion

(Teleborsa) -nell'ambito diha finanziato perdi euro tramitela triestina, azienda attiva da più di 60 anni nella produzione diper l'. La liquidità ottenuta sarà destinata allo stabilimento produttivo di Trieste, a supporto degli investimenti e del capitale circolante. La garanzia, secondo le caratteristiche previste dal, è stata processata e rilasciata da Sace digitalmente in breve tempo.Orion, nata nel dopoguerra dall’intuizione di due fratelli triestini che operavano nella manutenzione dei motori navali, è leader mondiale nella produzione industriale di valvole d'acciaio per l’industria petrolchimica. Dal 1996, sotto la guida di, produce ed esporta valvole di elevata qualità e altamente ingegnerizzate dall'Arabia Saudita al Brasile, passando per gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l'Oman, la Russia, l'Egitto, la Norvegia e il Canada. E' inoltre, e dei principali produttori mondiali di petrolio e gas, tra cui Saudi Aramco, Gazprom, Eni, Bapco, ExxonMobil, Shell e Total."Dopo la recessione del 2007 - spiega l'ad Luca Farina - Orion si è impegnata con forza nell'innovazione tecnologica di prodotto e producendo valvole altamente ingegnerizzate. Questo ha consentito la. L'affiancamento di Cdp, in questa difficile fase dell’economia mondiale, ci consente di guardare con fiducia e nuovi stimoli ai mercati internazionali e rafforzare ulteriormente il processo di costante innovazione".