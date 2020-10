Appuntamenti e scadenze del 16 ottobre 2020

Iervolino Entertainment

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2020 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine LagardeMeeting annuale IIF 2020 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariConsiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere delle relazioni con il Regno Unito, nonché dei cambiamenti climatici e delle relazioni con l'AfricaNext Generation The Italian Innovation Society - Importante evento sull'innovazione in Italia, al quale partecipano numerosi Ministri e rappresentanti di spicco del mondo dell’economia oltre che dei tre particolari ambiti su cui è stato concentrato il lavoro: EDUCATION, FOOD&FOOD TECH e PATRIMONIO CULTURALE. Si svolge presso il Talent Garden OstienseBanca d'Italia - Bollettino Economico; Conti finanziari35° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria - L'Assemblea si svolge a Roma. Si parlerà di geopolitica, innovazione, formazione e scuola. Tra gli argomenti che verranno trattati ci saranno il piano europeo Next Generation Eu, i nuovi scenari industriali, il mondo lavoro e lo sviluppo del territorio8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembreScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveModello Unico 2020 Rateizzazione per soggetti con partita IVA - Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.Cedolare Secca - Versamento della rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.Imposta di bollo - Fatture elettroniche (III trim.) - versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2020.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.