Banca Ifis aderisce a iniziativa "Adotta un ricercatore" per studio tumori

(Teleborsa) -, Istituto finanziario veneto quotato in Borsa,lanciata dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus di Padova.Ilandrà adel lavoro svolto dai ricercatori del, che studiano forme tumorali, come il mieloma multiplo e dei linfomi non Hodgkin, che ogni anno colpiscono circa 150.000 persone in Europa. Il team di studiosi, guidato dal professor, è impegnato a investigare il ruolo di uno specifico gruppo di enzimi cellulari, chiamate. La ricerca ha finora permesso di documentare che, inattivando queste proteine, si ottiene un potente effetto antitumorale, ed ha ispirato studi clinici negli Stati Uniti."Il contributo e l’impegno di aziende e di privati illuminati è davvero importante per portare avanti l’attività di ricerca che svolgiamo al VIMM", ha dichiarato, Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata."Siamo felici di dare il nostro contributo a questo importante progetto perché sostenendo la ricerca scientifica investiamo sul futuro, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone", afferma, amministratore delegato Banca Ifis, sottolineando che con questa iniziativa la banca "rinnova il proprio impegno verso le comunità".Il gruppo delsvolge anche attività clinica e assistenziale per pazienti affetti da linfomi e mieloma presso il reparto di Ematologia dell’, offrendo protocolli clinici sperimentali per tali patologie a livello nazionale e internazionale.Banca Ifis è il primo istituto finanziario a scegliere di sostenere la Fondazione nell’iniziativa "Adotta un ricercatore", che si unisce ad altre iniziative che vanno dalla partecipazione a progetti nazionali al sostegno a organizzazioni ed enti non profit nazionali e locali fino alla promozione di iniziative di solidarietà sociale.