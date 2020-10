Leonardo esclude decadenza Profumo da carica Ad ma titolo va giù in Borsa

Leonardo

(Teleborsa) -commenta la condanna in primo grado di Alessandro Profumo , relativa al precedente ruolo di Presidente di, precisando che "non sussistono cause di decadenza dalla carica di Amministratore Delegato". Leonardo - sottolinea una nota - "esprime piena fiducia nella sua azione auspicando un percorso di continuità".Nonostante questa precisazione il titoloperde oggi in Borsa oltre il 3%, risultando fra i titoli più penalizzati del FTSE MIB. Lo scenario tecnico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,434 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,661. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,337.