ABI: si rafforza impegno banche per favorire accessibilità e inclusione

(Teleborsa) - Implementazione di soluzioni basate sullae sulla, adozione di principi internazionali di progettazione per rendere gli spazi fruibili a tutti, e valorizzazione di figure in grado di promuovere l'accessibilità in banca. Sono questi i principali aspetti su cui si concentrano le. Un impegno che si dimostra crescente, rivolto a promuovere in modo sempre più innovativo ambienti fisici, operatività bancarie e relazioni "senza barriere", per favorire la massima inclusione di tutte le fasce della clientela, a partire dalle persone con limitazioni funzionali, anche temporanee. È quanto emerge dall'La nuova rilevazione offre una panoramica delle iniziative avviate dalle imprese bancarie, nonché delle misure adottate e degli interventi programmati, consentendo di mettere a fattor comune le esperienze realizzate e di condividere le buone pratiche.Strumento di, l'accessibilità nel mondo bancario è intesa sia in senso fisico, in relazione alle misure adottate per la rimozione delle barriere architettoniche, sia in termini relazionali e di efficientamento dei processi, per migliorare le diverse fasi in cui si articola il rapporto con la clientela.I principali filoni di interesse emersi nell'ambito della nuova edizione dell'indagine sull'accessibilità in banca sono: ledalle realtà bancarie, l'dei canali di interazione con la clientela, la normativa di riferimento e gli impatti della direttiva europea "sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi" per il mondo bancario.Per approfondire le possibili declinazioni del tema dell'accessibilità dei prodotti e dei servizi, l'ABI ha inoltre promosso l'e costantemente aggiornato 'La filiale senza barriere', che rappresenta il primo prodotto della serie tematica denominata, nonché un percorso formativo e di approfondimento su queste tematiche.L'impegno del settore bancario in tema di accessibilità è in linea con le principali indicazioni contenute nell'. Le iniziative promosse da ABI si inseriscono nell’ambito delle politiche implementate per dare attuazione agli obiettivi dell', il nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite.