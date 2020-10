Coronavirus: casi ancora in aumento nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) - Ancora in aumento i casi di contagio per coronavirus in Italia. Sonosecondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri.Nelle ultime 24 ore sono, nuovo record da inizio pandemia. L'incidenza con il numero di positivi (oggi 10.925 in più) è del 6,6%. In aumento le, che ora sono in totale 705. Isono 6.617, mentre isono 109.613. Gli attualmente positivi sono 116.935. I decessi hanno raggiunto la cifra di 36.474. I guariti sono 249.127.Nuovo aumento di positivi in, 1.410 nelle ultime 24 ora e sono stati effettuati 14.704. Non si registrano decessi e i guariti del giorno sono 74. Ilè di 24.443 unità mentre ilè di 751.931. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 75 su 110 complessivi, i posti letto di degenza occupati sono 817 su 840 complessivi.Ininvece nella giornata di oggi si sono registrati 2.664 nuovi positivi, con 29.053. Sono 13 i decessi per un totale di 17.057 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva, sia quelli negli altri reparti. Milano resta la provincia più colpita con oltre metà dei casi.