Borse europee in cauto rialzo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la settimana all'insegna della cautela, con gli investitori preoccupati per l'andamento della: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate. Gli occhi degli operatori restano puntati anche sullain attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale.A dare sostegno ai listini azionari del Vecchio Continente sono i dati sul PIL cinese , sotto le attese, ma in rafforzamento.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,60%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%, in attesa della riunione dell'OPEC Plus sulla domanda, in calendario per oggi. .Sale lo, attestandosi a +131 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.266 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,11%),(+1,02%) e(+0,94%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.di Milano, troviamo(+2,70%),(+2,41%),(+1,81%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.scende dell'1,11%.del FTSE MidCap,(+4,22%),(+2,86%),(+2,24%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.