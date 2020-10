CDP sigla protocollo con UPI per sviluppo progetti infrastrutturali Province

(Teleborsa) -(UPI) hanno firmato unfinalizzato ad una cooperazione nelloCome per altre intese siglate con organismi ed enti pubblici,delle regioni a statuto ordinario. UPI dal canto suo condividerà con le province coinvolte gli esiti dell'attività in relazione a progetti e interventi straordinari su strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica. Inoltre, UPI si impegna a promuovere l'attività di consulenza di CDP e tramite delle UPI Regionali e delle Province, ad assicurare a CDP delle sedi idonee per organizzare eventi di presentazione dei propri servizi.Con la sottoscrizione di ulteriori protocolli, CDP potrà poi fornirein relazione all’iter progettuale, procedurale, amministrativo e finanziario di alcuni. Primo step uncon le province finalizzato alla raccolta dei dati relativi ai progetti e ad avere un quadro aggiornato dei fabbisogni. Successivamente, sarà individuato unin termini di investimenti, innovatività ed importanza. Si potranno quindisu cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP. Laconcerne la sottoscrizione dispecifici tra CDP e gli enti individuati.I progetti che potranno essere supportati da Cassa Depositi e Prestiti ricadranno all’interno di due fattispecie: quelli finanziatie quelli a, suscettibili di partenariato pubblico-privato.CDP, inoltre, potràda parte delle province nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari tempo per tempo vigenti."Questo protocollo è per le Province un’occasione straordinaria per accrescere e potenziare il ruolo di istituzione per lo sviluppo e gli investimenti", ha dichiarato il Presidente di UPI, aggiungendo che l'intervento di CDP "sarà prezioso soprattutto nella fase di ripresa dell’economia, che vedrà le Province protagoniste dell’attuazione dei piani per il rilancio degli investimenti pubblici"."Grazie alla firma di questo accordo con UPI riusciamo a rispondere a due esigenze a cui CDP è molto attenta: la vicinanza al territorio e il supporto allo sviluppo infrastrutturale del Paese", ha affermato l’Amministratore Delegato di CDP., sottolineando che "oggi più che mai, per favorire la ripartenza, c’è bisogno di infrastrutture moderne, sicure ed efficaci, che garantiscano a tutti i cittadini lo stesso accesso ai servizi, sia fisici che immateriali".