Enti territoriali, Corte dei Conti: via libera a linee guida bilancio consolidato 2019

(Teleborsa) - La Sezione delle Autonomie dellaha approvato con una delibera le “”.Il documento, che aggiorna gli indirizzi già forniti a seguito delle indicazioni rilevate in sede di prima applicazione e delle novità normative intervenute, è corredato da un questionario articolato in 6 sezioni che riproducono i passaggi di rilievo per l’elaborazione dele da note metodologiche esplicative che recano esempi per il corretto inquadramento di alcuni dei quesiti proposti.Il termine per l’assolvimento degli adempimenti relativi all’, per effetto della normativa emergenziale, è stato differito al 30 novembre 2020.La Sezione delle autonomie ribadisce la rilevanza del bilancio consolidato e la sua assoluta centralità, in quanto preordinato a dare piena evidenza alladell’ente e alla complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, sottolineando “come il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del Paese”.A tale scopo, le indicazioni operative mirano sia ad assicurare l’dei comportamenti dei revisori contabili, chiamati a rendere specifico parere, che a fornire agli enti interessati (regioni ed enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti), uno strumento di ausilio nelladelle operazioni propedeutiche al corretto consolidamento delledei soggetti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica (cosiddetto GAP).