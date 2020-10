Nasce Enel X Pay: un conto corrente digitale gestibile con app

Enel

BMW

Siemens

Volkswagen

(Teleborsa) -, società del Gruppo, debutta nei servizi finanziari digitali e nelcon il nuovo servizio, ultima tappa di un percorso che passa per l’acquisto della maggioranza di Paytipper ed i recenti accordi con i partner SIA e Tink.Si tratta di, che sfrutta la partnership con Mastercard, per effettuaree trasferimenti dei denaro, ma anche avere unae controllaree spese della famiglia, semplicemente usando l'apposita app sullo smartphone, in tempo reale ed in sicurezza.Il nuovo servizio diè stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato il CEO di Enel X, il CEO di Enel X Financial Servicesed il Responsabile Financial Solutions di Enel X"Con Enel X Pay allarghiamo ai servizi finanziari la nostra piattaforma di offerte e prodotti", ha affermato, aggiungendo che il nuovo servizio consente di "entrare in un settore altamente competitivo portando la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni, dai servizi di consulenza e gestione finanziaria a quelli assicurativi"."Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel", ha sottolineato, facendo riferimento ad "una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare, potendo contare su partnership strategiche con player tecnologici di primo piano, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto”.Si tratta di un, con carta e IBAN italiano, che permette anche dialle Pubbliche Amministrazioni aderenti al circuito pagoPA,, scambiare di denaro peer to peer senza addebiti, effettuareper iniziative di solidarietà ad Associazioni del terzo settore e così via.Con Enel X Pay si potràsul circuito, la joint venture di e-mobility a cui partecipano i principali operatori europei come il Gruppo, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG,. Una piattaforma che vanta oltre 750 business partner e 250mila punti di ricarica interoperabili in tutto il mondo.Al conto corrente Enel X Pay, gestibile con l'app scaricabile su Google Play Store e App Store, è, realizzata in bioplastica vegetale, collegata al circuito Mastercard.consentirà poi di attivare un, con carta prepagata e la possibilità di ritirare da ATM o fare acquisti sui siti di eCommerce.