Orientamento rialzista per Lanxess

compagnia chimica tedesca

MDAX

Lanxess

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobrePrepotente rialzo per la, parte del, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,86% sui valori precedenti.Le implicazioni tecniche dipresentano una predisposizione degli investitori all'ai prezzi attuali pari a 50,44 Euro, con stop loss individuato in area 46,08 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)