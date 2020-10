Trenord, in funzione il nuovo treno Caravaggio sulla tratta Milano Porta Garibaldi-Lecco

(Teleborsa) - È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzionela prima corsa del nuovo trenosulla linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco. Da oggi il convoglio ad alta capacità dieffettua sulla linea 12 corse giornaliere anche il sabato e nei festivi.Circolando in una composizione di cinque carrozze con, spiega Trenord in una nota, "Caravaggio offre ai passeggeri della linea S8 un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza".Il nuovo Caravaggio è uno dei 176 convogli acquistati dagrazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito daI nuovi convogli che stanno entrando progressivamente in servizio sui binari lombardi – 105 Caravaggio, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati daper percorrenze veloci, 30 Colleoni dicon motori diesel-elettrici per linee non elettrificate – consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.