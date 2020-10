Appuntamenti e scadenze del 20 ottobre 2020

Manpowergroup

(Teleborsa) -Unione Europea - UE Green Week 2020 - Evento online incentrato sui temi della natura e della biodiversitàDigital Italy Summit - Nell'ambito del Summit "Execution: l'innovazione digitale del paese dai piani ai fatti!", in live streaming, si confrontano Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca sulle strategie per accelerare l’innovazione digitale del nostro Paese anche grazie alle risorse del Recovery Fund e dello stato dell'execution in corsoEOSC Symposium 2020 - Il "European Open Science Cloud Symposium 2020" riunisce ricercatori, data scientist, membri del gruppo di lavoro EOSC e rappresentanti degli stati membri, per discutere le fasi finali della creazione della prima European Open Science CloudBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBCE Conferenza sulla Politica Monetaria: un ponte tra scienza e pratica - Evento annuale della BCE che riunisce figure di spicco tra accademici e banchieri per lo scambio di opinioni su scienza e pratica della politica monetaria e per discutere sulla revisione della strategia di politica monetaria della BCE nonché sulle attuali sfide economiche indotte dalla pandemia. Evento online. Note di apertura pre-registrate di Christine LagardeG20 - Arabia Saudita 2020 - W20 Summit. Si svolge in modalità virtualeBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroScuola e Didattica Innovativa - L'evento digitale "L'Educazione finanziaria delle nuove generazioni: storie e imprese (stra)ordinarie - Come aiutare a crescere cittadini consapevoli ai tempi della pandemia" è organizzato da Junior Achievement Italia e Gruppo Mediobanca, in occasione di #OttobreEdufin2020, il mese per l’educazione finanziaria. Il talk ospita rappresentanti del mondo delle Istituzioni, dell'università, dell'impresa, della finanza, della cultura e del sociale, della famigliaDigital Trading Online Expo 2020 - La 18° edizione della TOL Expo di Borsa Italiana, dedicati al trading e agli investimenti, si svolge interamente in digitale. Una finestra interattiva per partecipare a seminari, tavole rotonde, contributi internazionali e sessione formative in collaborazione con esperti di settore, broker online e trader professionisti. Verranno proposti contenuti di attualità, approfondimenti di mercato e finanza sostenibileSmau Milano 2020 - Focus su "Open Innovation" per l'evento che quest'anno si svolge in live streaming. Appuntamento di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.14.30 - CDP - Acceleratori CDP - Conferenza stampa di presentazione degli Acceleratori CDP che avrà luogo sulla piattaforma Zoom. Intervengono il Presidente CDP, il Ministro dello Sviluppo Economico e l'Amministratore Delegato CDP15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoPREVINDAI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Luglio-Settembre 2020.Imposta di bollo - Fatture elettroniche (III trim.) - versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2020.PREVINDAPI - Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.