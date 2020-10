Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

(Teleborsa) -, che ha terminato in rosso per le preoccupazioni relative alla, per l'avvicinarsi dellee per le incertezze relative all'approvazione dl nuovoChiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,43%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,62%. Chiude in frazionale rialzo(+0,37%).Borse cinesi in rialzo, con Shanghai che si ferma sulla parità (+0,09%) ein vantaggio dello 0,70% rispetto alla vigilia. E' debole inveceche perde lo 0,36%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, appare incerta(-0,13%), assieme a(-0,58%),(-0,51%),(-0,38%) e(-0,10%).In moderato rialzo(+0,56%); leggermente negativa(-0,6%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,21%.