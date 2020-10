Coronavirus: resta alto il numero di contagi, continua la risalita dei decessi

(Teleborsa) - Resta alto il numero di nuovidi, ma continua la lenta crescita del numero diche nelle ultime 24 ore sono arrivati a(ieri 73), il numero più alto registrato dallo scorso giugno in una sola giornata.Oggi il Ministero della Salute segnalanuovi contagi (ieri 9.337), mentre dopo la flessione nel weekend tornano ad aumentare ieffettuati, 144.737 (ieri 98.862). Il rapportoscende così a 7,51% (ieri 9,44%). Da inizio pandemia il numero complessivo casi di Covid-19 registrati in Italia è di 434.449, mentre il numero di vittime sale a 36.705.Lasi conferma di gran lunga la Regione con più casi (2.023), mentre(1.396) e(1.224) si uniscono alla(1.312) nella lista di Regioni con più di mille casi giornalieri. Numeri rilevanti anche in(907),(812),(574) ed(507). Scende sotto la quota di 500 contagi nelle ultime 24 ore il(490).crescono diunità per un totale di 8.454, mentre lesonoin più rispetto a ieri (870totali). Ina oggi ci sono 133.415 persone (rispetto a ieri)