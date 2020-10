Lettura rialzista per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

Kering

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobreChiusura in rosso per la, componente del, che termina la seduta segnando un calo dello 0,58%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.A livello operativo,è daai prezzi attuali pari a 586 Euro con stop loss individuato a quota 565,8 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)