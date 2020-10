Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street grazie alle nuove speranze di un'intesa politica sul piano di stimolo dell'economia USA. Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sul mercato edile che ha evidenziato permessi e apertura cantieri in crescita a settembre.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.448 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,59%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,00%),(+0,91%) e(+0,82%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,15%),(+1,49%),(+1,09%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,46%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,31%),(+1,51%),(+1,47%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.