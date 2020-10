PA, smart working almeno al 50% per tutela salute e servizi

(Teleborsa) - "Ho firmato il decreto che, come preannunciato dal Presidente Conte, definisce concretamente l’attuazione delanche alla luce degli ultimi DPCM del 13 e del 18 ottobre".Lo scrive la Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabianasottolineando che "dobbiamo evitare ungeneralizzato. I cittadini e le imprese non possono scegliere se rivolgersi o meno alle PA e per questo è importante coniugare le esigenze didi tutta la nostra comunità con la necessità di garantire servizi sempre accessibili e di qualità. Questo deve essere chiaro: è la sfida che attende ogni amministrazione e ognCon questo decreto - prosegue Dadone - "ilsarà attuato almeno ain attività da poter svolgere a distanza, con l'invito, per le amministrazioni dotate di adeguataa raggiungere le