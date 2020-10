UnipolSai, collocato con successo bond da 500 milioni euro

UnipolSai

(Teleborsa) -ha completato il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di capitale regolamentare "Restricted Tier 1" in Euro, non convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale pari ad Euro 500 milioni, con data di emissione e regolamento prevista per il 27 ottobre 2020.Lo Strumento RT1 - spiega la società in una nota - è perpetuo e può essere richiamato da UnipolSai, subordinatamente a quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile, a partire dal 27 ottobre 2030. In caso di mancato richiamo alla prima data utile, esso sarà richiamabile a ciascuna data di pagamento degli interessi, previsto con periodicità semestrale.L'emissione è alla pari e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 6,375%. La prima reset date è fissata dopo 10 anni, il 27 ottobre 2030. Successivamente a questa data la cedola sarà fissata ogni cinque anni e sarà pari al tasso mid swap a 5 anni rilevato ad ogni reset date, più un margine del 6,744%."L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai e il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini superiori a 1,5 miliardi di Euro, con una copertura del book di oltre 3 volte. Lo Strumento RT1 è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri".I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.