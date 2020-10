Coronavirus, Lombardia: record di casi giornalieri, da domani coprifuoco notturno

(Teleborsa) - Sono più di 4mila i nuovi casi diaccertati oggi in Lombardi. A riportarlo un'anticipazione di Ansa sui numeri di giornata dell'epidemia in Italia. Un numero record – il numero più alto risaliva al 21 marzo, quando i contagi verificati erano stati 3.251 ma con un numero di test decisamente inferiore di quello odierno – anche a fronte dei circaeffettuati che portano il rapportoa superare il 10% contro il 9,3% di ieri.300 i nuovicon, una decina in più i pazienti portati in. Numeri che hanno accelerato la stretta sugli spostamenti da parte di Regione e Governo. È arrivata infatti la firma del Governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza sull'che stabilisce ildalle 23 alle 5 in tutta la Lombardia a partire da domani da giovedì 22 ottobre. In quella fascia oraria consentiti solo glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed è prevista un'autocertificazione per giustificare gli spostamenti. La misura resterà valida almeno fino al2020.Il presidente Fontana ha intanto annunciato anche la riapertura delle strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni dellae di: "garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati".