Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con le speranze per l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti. Ilha messo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.443 punti. Leggermente positivo il(+0,37%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,5%).(+1,13%),(+0,82%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,66%),(+1,41%),(+1,32%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,47%.In caduta libera, che affonda del 2,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Tra i(+3,98%),(+2,58%),(+2,36%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,11%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,84 Mln barili; preced. -3,82 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 860K unità; preced. 898K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 3,3%; preced. 2,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 53,4 punti; preced. 53,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,5 punti; preced. 54,6 punti).