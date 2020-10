SIMEST: stop a nuove domande per il Fondo Promozione Integrata

(Teleborsa) - Il- istituito pressoe presieduto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale () - si è riunito oggi in seduta straordinaria per deliberare la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul Fondo Promozione Integrata (FPI).La decisione si è resa necessaria a causa dell’ricevute da parte delle imprese, eccedenti le risorse disponibili per il 2020: dal 1 gennaio ad oggi sono pervenute oltre 12.600 domande per un controvalore di 3,9 miliardi di euro. Nell’intero 2019 SIMEST aveva finanziato 870 operazioni per un valore complessivo di 290 milioni di euro.La ripresa dell’attività di ricezione dida parte di SIMEST sarà deliberata dal Comitato Agevolazioni e comunicata tempestivamente, anche con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, spiega in una nota la società del Gruppo CDP.Nel frattempo, informa ancora SIMEST, le richieste pervenute entro l’orario dello stop – le 14 del 21 ottobre 2020 – e non ancora oggetto di delibera verranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e nella misura consentita dai