Drone per trasporto di campioni medici, De Micheli: "sperimentazione utile anche contro il Covid"

(Teleborsa) - “Un volo sperimentale che apre una rotta nel futuro, per migliorare le nostre vite e aiutarci anche a vincere la sfida contro il Covid. Per la prima volta oggi campioni biologici e generi biomedicali sono stati trasportati attraverso una controllo remoto, che ha effettuato un volo di oltre 30 chilometri in sicurezza, sorvolando il traffico urbano con un mezzo a propulsione elettrica. Voglio complimentarmi con l’, che con la collaborazione di, hanno sperimentato con successo una modalità innovativa di trasporto, che potrà incidere a fondo sul futuro della nostra mobilità”.Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo il trasporto di materiali sanitari attraverso droni sperimentata con successo dall’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma.“Lo sviluppo di una infrastruttura tecnologica che consenta di migliorare la movimentazione di medicinali o la diagnostica, mettendo in comunicazione più diretta e rapida centri medici e ospedali, è unanella quale siamo impegnati anche come Ministero dei Trasporti. Le implicazioni sulla vita di tutti noi possono essere di grande rilievo: pensiamo alla possibilità di un utilizzo dei sistemi autonomi di volo anche per ilo deinella battaglia contro la pandemia che stiamo combattendo", ha aggiunto la ministra.Che ha concluso: "Una migliore qualità di vita e un minor impatto ambientale, grazie all’uso intelligente della, stanno rivoluzionando anche il settore del. Per questo L’ENAC è impegnato nel favorire un nuovo modello di mobilità attraverso lo sviluppo di progetti nazionali di mobilità aerea tramite l’utilizzo di droni. Il volo sperimentale concluso oggi apre una strada importante che vogliamo continuare a percorrere, attraverso la collaborazione fra enti pubblici e i soggetti privati in prima linea sul fronte della ricerca e dell’innovazione”.