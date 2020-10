Enertronica Santerno delibera aumento capitale fino a 10 milioni euro

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, società quotata al mercato AIM Italia, comunica che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti e l’Assemblea dei Portatori “Warrant Enertronica 2018-2021 hanno deliberato un aumento di capitale fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro, mediante emissione di massime 20 milioni di azioni ordinarie entro il termine del 31 dicembre 2022.L'aumento - spiega la società - è stato deciso per reperire nuove risorse finanziarie utili a perseguire la strategia di investimento e sviluppo e rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale,L’Assemblea dei Soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire l’ammontare definitivo e il numero massimo delle azioni di nuova emissione, con il relativo rapporto di opzione ed il prezzo di emissione e di determinare la tempistica per l’esecuzione dell'aumento.L'Aumento di capitale è rivolto anche ai detentori dei "Warrant Enertronica 2018-2021" per massimi 529 mila euro. L’Assemblea dei Portatori “Warrant Enertronica 2018-2021” ha anche approvato la modifica dei prezzi di esercizio, del termine di scadenza e delle finestre di esercizio dei warrant.