L'Europa si conferma prudente. Piazza Affari sulla parità

(Teleborsa) -, ma viaggiano a cavallo dlela parità, dopo aver progressivamente ridotto le perdite nell'arco della mattinata. Restano molteegate allaed ai suoi impatto economici, mentre isi mostrano prudenti in vista dell'ultimo grandeSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.ferma, che segna un +0,08%, stessa impostazione per, che resta incollata sui livelli della vigilia, mentreè in rialzo dello 0,20%. In scia si nuove Piazza Affari, dove ilsosta a 19.117 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,44%),(+1,35%) e(+0,77%).di Milano, troviamo(+1,94%), dopo i risultati del trimestre.Bene anche(+1,63%),(+1,57%) e(+1,43%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.scende dell'1,47%.del FTSE MidCap,(+10,52%).La peggiore è, che continua la seduta con -3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,39% dopo la smentita di una possibile cessione di una quota della famiglia.Lettera su, che registra un importante calo del 3,12%.Affonda la, con un ribasso del 3,09%.