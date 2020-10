Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento debole dei future statunitensi, mentre l'accordo sul nuovo piano di stimoli americani è ancora in stallo.Sul fronte macro, è già stato diffuso il dato sulle richieste di sussidio alla disoccupazione , negli USA, che ha registrato una contrazione inattesa delle domande. Tra poco sono attese le statistiche: sulla fiducia dei consumatori statunitensi, la vendite di case esistenti ed il Leading indicator.Sulle prime rilevazioni, ilsi ferma a 28.229 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.442 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,3%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,23%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,78%),(+0,72%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.Tra i(+2,77%),(+1,48%),(+1,26%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,79%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra i(+4,02%),(+3,28%),(+2,97%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,93%.Crolla, con una flessione del 3,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.