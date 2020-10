Prevalgono le vendite a Tokyo. Asia incerta in scia mercati USA

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo la chiusura debole di Wall Street, su cui pesano loe la crescita deiChiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,70%, mentre il Topix ha perso l'1,03%. Giornata negativa anche per(-0,86%).Male anche le borse cinesi, conche è scesa dello 0,56% eche archivia la seduta in calo dello 0,68%. Fa meglio Taiwan che ha guadagnato lo 0,31%.Fra le altre piazza finanziarie che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia sui livelli della vigilia(+0,01%), assieme a(+0,01%), mentre tentennano(-0,11%) e(-0,32%). In attivo(+0,67%).Debole la borsa di(-0,38%); stessa impostazione per(-0,3%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,07%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,20%.