UE, Coldiretti: videoconferenza tra Prandini e Gentiloni

(Teleborsa) - Dalai limiti degli, dalla(Pac) alla, dall'ealfino alla sostenibilità degli allevamenti e le denominazioni ingannevoli. Sono ial centro dellaavvenuta in forma digitale tra ile ilE' stata condivisa la strategicità del settore agroalimentare per l'economia nell'ambito dell'emergenza Coronovirus e l'esigenza di una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato pernonchè la valutazione sulle criticità dell'etichettatura nutrizionale e l'importanza dell’indicazione di origine degli alimenti.Il Presidente della Coldiretti Prandini ha sottolineato l', per il settore agroalimentare, al codice doganale per quanto riguarda le regole d'origine e la definizione di prima trasformazione sostanziale e ha illustrato a Gentiloni la difficile situazione dei molti settori del comparto agricolo e della filiera dell'allevamento oggetto di continui attacchi nonostante l'impatto occupazionale e i forti investimenti che ne hanno rafforzato la sostenibilità."Ma è necessario – ha precisato Prandini -che ha sempre penalizzato l’agricoltura italiana che è prima in Europa per valore aggiunto, qualità e sostenibilità ma è solo quarta per sostegni ricevuti da Bruxelles, respingendo l'idea di ulteriori livellamenti degli aiuti tra Stati membri che hanno condizioni di produzione diversi".