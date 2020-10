Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, penalizzata dalle preoccupazioni per la risalita deie dal, che sta condizionando queste ultime giornate borsistiche.A New York, ilche lima lo 0,35%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.436 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,11%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,99%),(-0,99%) e(-0,63%).Al top tra i(+5,83%),(+1,30%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%.Sensibili perdite per, in calo del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,17%),(+3,66%),(+2,84%) e(+2,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,92%.In apnea, che arretra del 4,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,12%.