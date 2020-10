Borse asiatiche in moderato rialzo. Tokyo poco mossa

Nikkei 225

(Teleborsa) -confortate dalla buona tenuta di Wall Street, dopoa dodici giorni dalle elezioni. Anchenel mondo non ha frenato i mercati, che digeriscono anche i nuovi lockdown, grazie ai segnali di recupero forniti da alcuniIl listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha registrato un +0,18%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,42%. Termina in attivo anche(+0,21%).Male hanno fatto i mercati cinesi, conche ha perso lo 0,83% epiù sacrificata, che chiude la giornata in calo dell'1,73%. Tiene megliocon una limatura dello 0m,14%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia in moderato rialzo(+0,24%), assieme a, (+0,20%,(+0,10%) e(+0,06%). In rosso(-0,32%).Leggermente positivo(+0,29%); consolida i livelli della vigilia(-0,16%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,15%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,19%.