CDP, Palermo:"stiamo sostenendo il territorio nel suo complesso"

(Teleborsa) - "CDP in un certo senso nasce a Firenze nel 1870, una legge nel nascente Stato italiano cancella tutte le casse presenti in Italia e crea una cassa unica qua a Firenze, che poi si è spostata a Roma" cosìin un'intervista a Teleborsa in occasione dell'apertura della nuova sede nella città di Firenze."Per noi quindi, è un, un ritorno su un territorio a cui siamo affezionati e su cui stiamo lavorando molto. Stiamo lavorando su temi sociali, sul tema della scuola, ma in particolare. Questa può essere un'iniziativa tangibile in un ufficio importante e operativo a supporto del territorio dell'amministrazione e delle imprese".?"L'impegno è stato da subito. Noi, mettendo in campo ingenti risorse, sia a supporto delle imprese che a supporto degli enti locali. Attualmente - prosegue Palermo - stiamo lavorando con il Governo sul "Patrimonio Rilancio", un'altra iniziativa molto importanteche andranno a sostenere le aziende in questo difficile momento. Siamo, anche sul fronte delle infrastrutture, che vanno dagli ospedali alle scuole. L'impegno, un certo senso, è complessivo su tutti gli assi di intervento di operatività della Cassa Depositi e Prestiti".Dal 2019 CDP ha supportato circaper un totale di. Nello specifico, sono statiin favore di, e circa 130 milioni per il tramite degli intermediari finanziari in favore di oltre 380 imprese. A titolo esemplificativo, tra le operazioni dirette più recenti citiamo: 30 milioni in favore di Piaggio, 20 milioni per Azimut, 10 milioni in favore di Sammontana e 4 milioni al Gruppo Stefano Ricci.A giugno 2019 CDP ha sottoscritto due Protocolli di collaborazione con Italia Confidi e Artigiancredito Consorzio-fidi (già Artigiancredito Toscano) per l’attivazione di sinergie a supporto delle PMI.Nell'ultimo biennio con gli enti locali toscani sono stati stipulatidi euro. Nello specifico con ilsono stati stipulati. Con la, nel 2019 è stato stipulato unper interventi die altri due prestiti per complessivi 240 milioni di euro. Nel 2020 il Comune di Firenze ha rinegoziato il proprio debito di circa 60 milioni di euro con un risparmio di oltre 4 milioni di euro.Solo nell'ultimo anno sono staticon la Città Metropolitana di Firenze, i comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano e la Provincia di Arezzo (con cui è stato firmato anche un altro protocollo per la risoluzione delle problematiche relative allo storico "Ponte a Buriano").Il Gruppo CDP è impegnato con il, gestito da Investire SGR e partecipato dal FIA con una quota del 74% oltre che da Fondazioni locali come la Fondazione CR di Firenze, di Pistoia, Livorno e Prato, dalla Regione Toscana, dalle Coop toscane e da operatori privati.Ad oggi il Fondo sta completando la realizzazione di, con l'obiettivo di realizzare oltreper undi euro. Nello specifico dell'area metropolitana di Firenze i più significativi interventi sono quelli di Firenze in via dell'Osteria, di Sesto Fiorentino e di Scandicci la "Pieve degli orti" per oltre 280 alloggi sociali complessivi.Il FIV Comparto Plus è proprietario dell'Ex Centro Servizi di Scandicci che ospiterà il nuovo stabilimento produttivo di Yves Saint Laurent.In merito alle strategie di valorizzazione, l', con cuista curando ladel complesso con un mix di funzioni, tra cui una food hall, spazi di coworking, laboratori produttivi di alta qualità e atelier per artisti con attività di produzione e vendita, servizi alberghieri, uffici e residenze. Tra i soggetti che hanno già aderito all'iniziativa si segnala la scuola internazionale Polimoda, che ha insediato i propri spazi didattici presso la Manifattura. L'investimento complessivo al termine della valorizzazione sarà didi euro.Nel 2019, lehanno; solo a Firenze ne sono stati aperti oltre 5.700. Laa fine 2019 è stata dieuro. Per quanto riguarda i Buoni, sempre nel 2019, la raccolta lorda in Toscana ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. A Firenze la raccolta è stata di 111 milioni di euro (+18% sul 2018).