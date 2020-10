De Luca chiede lockdown nazionale: "Basta mezze misure"

(Teleborsa) - Non c'è piùNel giorno in cui insi registrano, purtroppo, numeri record (oltre 2000 contagi in 24 ore), il Presidente De Luca annuncia in diretta Facebook che procederàad eccezione delle attività essenziali. Decisione che il Governatore accompagna alla richiesta a Roma di fare altrettanto su tutto il"E’ indispensabile decidere subito il, dice sottolineando che "la Campania si muoverà in questa". "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in".Intanto, dopo ildeciso daotrebbe arrivare il primo lockdown regionale Covid, quello della. Col passare delle ore, da Nord a Sud si moltiplicano le ordinanze per arginare il contagio, non solo da parte dei presidenti di Regioni ma anche dai sindaci delle grandi città, ognuno con la propria ricetta. E per le tre Regioni che hanno deciso di adottare il coprifuoco il Viminale ha già predisposto un'unica autocertificazione che dovranno esibire i cittadini per gli spostamenti dovuti "a necessità".Il presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì ha firmato l'ordinanza che sancisce, pera partire da lunedì e fino al 13 novembre, la sospensione delle attività scolastiche per le scuole medie e superiori, e il "coprifuoco" dalla mezzanotte alle 5 in tutta la regione per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.