Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,59%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.446 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,33%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,93%) e(-0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,07%),(+0,79%),(+0,73%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,46%),(+2,80%),(+2,02%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,87%.In caduta libera, che affonda del 5,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,69 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,79%.