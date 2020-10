Enel X e Gardaland siglano partnership per colonnine ricarica auto elettriche

(Teleborsa) -siglano una partnership per l'istallazione di otto punti di ricarica per autoveicoli elettrici all'interno del Parco. Una scelta "sostenibile" che punta a favorire le nuove esigenze dei visitatori del parco divertimenti, ma sottolinea anche l'impegno di Gardaland a favore dell’ecosostenibilità.Ad inaugurare le nuove colonnine, Amministratore Delegato Gardaland, di, responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto, assieme alla mascotte di GardalandLedel tipoda 22 kW, dotate di, consentono laelettrici, visibili e prenotabili attraversoL’installazione è stata resa possibile da una innovativatra Gardaland ed Enel X che ha permesso didelle colonnine rendendole rapidamente operative già da ottobre."Siamo molto felici che il nostro Parco disponga ora di un sistema di ricarica per veicoli elettrici" ha affermato, Amministratore Delegato di Gardaland, ricordando che "sono tanti i visitatori che hanno deciso di passare alla mobilità eco-sostenibile e che ora, grazie a questo servizio, potranno divertirsi a bordo delle attrazioni del Parco mentre la loro auto si ricarica"."In Italia siamo protagonisti della rivoluzione della mobilità elettrica con un piano nazionale che punta all’obiettivo di 28.000 punti di ricarica entro il 2022", ha ricordato, responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto, aggiungendo che le nuove stazioni "hanno un grande valore simbolico per stimolare nelle giovani generazioni e nelle loro famiglie una sempre maggiore consapevolezza rispetto a stili di vita sempre più sostenibili”.