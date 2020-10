Rapporto Ca’ Foscari 2020, Comuni in crisi: fenomeno in crescita

(Teleborsa) - Presentato oggi, venerdì 23 ottobre, in videoconferenza con il Presidente della Camerae alla presenza diVice Ministro dell'Economia e delle Finanze, con un contributo video della Ministra della PAe gli interventi diPresidente UPI e dii, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, ilche si conferma comecontributo informativo e di riflessione sulle condizioni di gestione dellein un quadro d’insieme.Il team dellcon, Direttore del Centro Governance & Social Innovation eConsigliere della Corte dei Conti e Direttore del Master in Pubblica Amministrazione, grazie a collaborazioni e confronti con(Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e Finanza, ANCI - IFEL, Legautonomie, Corte dei Conti e intermediari finanziari) ha preso in esame i principali aspetti di questa vicendaIl Rapporto di quest’anno - si legge nel comunicato - fotografa unache evidenzia la necessità di unNel corso dell’anno, infatti, si registra una(34 hanno deliberato il dissesto e 47 hanno richiesto l’attivazione della procedura di riequilibrio, revocata in 4 casi), per complessivi 1.109.159 abitanti, 6 comuni in più del 2018. Le procedure attivate nell’anno sono 86 perché in 5 comuni all’attivazione della procedura di riequilibrio è seguita la deliberazione del dissesto. Lo squilibrio totale registrato ammonta aper una quota annuale media di 101 milioni.Diverse leproposte, partendo da unaffrontando icome strumento per il progresso degli enti locali. Nel report si toccano poi diversi aspetti dei servizi che i comuni sono chiamati a svolgere: dalla