Vetrya sottoscrive contratto con TIM per piattaforma VialPay

Vetrya

TIM

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto conper l’utilizzo della piattaforma di direct carrier billing VialPay, che consente ad OTT, grandi brand, produttori di contenuti, gestori di servizi di trasporto, ticketing di far pagare i servizi con accredito diretto sulla bolletta telefonicafissa e mobile, in maniera complementare o alternativa ai sistemi dei circuiti di carte di credito o conto corrente bancario.VialPay, già connesso con i principali operatori telefonici, rappresenta uno dei più avanzati e innovativi ecosistemi di pagamento al mondo ed è stata progettata per supportare le transazioni su smartphone, tablet, PC, connect tv e web connesse a reti broadband e ultra broadband mobili e fisse.