A SACE la Presidenza della Berne Union

(Teleborsa) -, Chief International Officer di SACE, è stata eletta Presidente della Berne Union, l’. L’associazione no-profit rappresenta attualmente 85 organizzazioni provenienti da oltre 70 Paesi nel mondo, incluse le principali Export Credit Agencies, multilaterali e assicuratori privati attivi nel supporto all’export e all’internazionalizzazione. Complessivamente, i membri Berne Union forniscono copertura e finanziamenti per circa USD 2.5 trilioni di operazioni ogni anno, con rischi a breve e a medio-lungo termine, supportando il 13% del commercio cross-border a livello globale.Michal Ron, in SACE dal 2005, ha una. Le sue responsabilità nell’ambito delle Relazioni Internazionali comprendono le attività connesse ai lavori del Club di Parigi e ai recuperi di crediti sovrani, la partecipazione di SACE in seno ai gruppi di lavoro dell'OCSE e dell'UE e, infine, la gestione degli accordi di riassicurazione e delle relazioni con altre agenzie di credito all'esportazione, inclusi i membri della Berne Union (di cui è stata Vice presidente per due anni consecutivi, dal 2015 al 2017). Nel 2017 è stata eletta Secretary General dell’International Working Group on Export Credits. In precedenza ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’African Trade Insurance Agency.e sarà principalmente focalizzata a individuare soluzioni innovative e strategie comuni a supporto di esportatori e banche nel difficile contesto economico attuale, a favorire il multilateralismo e il dialogo tra economie sviluppate ed emergenti / membri OCSE e non OCSE, e a condividere iniziative e standard practices volte ad incentivare progetti sostenibili, con un focus sul climate finance.La Berne Union, di cui si è appena concluso l’Annual General Meeting, ha come principale finalità quella di creare un forum di discussione e condivisione professionale tra i maggiori player nell’industria del Trade Finance, contribuendo a diffondere su scala internazionale i principi di trasparenza e libera concorrenza, nonché di facilitare la collaborazione tra i diversi Paesi membri.