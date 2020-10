Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Torna a indebolirsi il clima di fiducia delle imprese in Germania, mentre sull'Europa incombono le preoccupazioni per la ripresa dei contagi daSul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,95 dollari per barile, in forte calo del 2,26%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +128 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,71%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,62%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,98%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,00% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 20.835 punti.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,55%),(-2,01%) e(-1,86%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,77%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,32%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.di Milano,(+1,20%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,79%.In caduta libera, che affonda del 2,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,71%.