Coronavirus, Europa epicentro della pandemia: weekend di contagi da record

(Teleborsa) - Non frena nella seconda ondata della pandemia dache ieri, per il quarto giorno consecutivo, fa segnare più di 400milagiornalieri nel mondo.Secondo i dati dell', dopo i 441mila di giovedì, 456mila di venerdì e i 468mila di sabato, nella giornata di ieri sono stati registrati più di 438mila contagi di Covid-19. Fanno in totale da inizio pandemia più die quasi 1,15 milioni di morti, di cuinelle ultime 24 ore.L'si conferma l'epicentro della crisi sanitaria delle ultime settimane con più di 186mila casi accertati, seguita a stretto giro dalle Americhe (160mila casi giornalieri): da venerdì nel Vecchio Continente sono stati accertati una media superiore ai 210mila casi giornalieri, per 635mila contagi complessivi.Nuovo giornata da record di casi di coronavirus inieri dove, sempre secondo i dati OMS, sono stati registrati 45.388 casi. Nel frattempo il governo spagnolo ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Lo stato di allerta varato per fronteggiare la diffusione del virus prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutta latranne che alle isole Canarie. Lo stato d'emergenza durerà 15 giorni ma il premier Pedro Sanchez ha già detto che la sua intenzione è di prolungarlo fino al 9 maggio.