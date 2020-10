Poco mossa Tokyo. Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni contrastanti per le principali borse asiatiche. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sui contraccolpi all'economia dai nuovi lockdown e sulla possibilità che il nuovo pacchetto di stimoli americani arrivi dopo le elezioni presidenziali.Tra gli indici, piatto il listino di, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.517 punti; tonica(+0,35%).Chiusa per festività la piazza di; sotto la parità(-0,67%).In rosso(-0,77%); con analoga direzione, leggermente negativo(-0,26%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,21%.