Vendite sulla Borsa di Milano. Male anche le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

beni per la casa

vendite al dettaglio

costruzioni

Inwit

Fiat Chrysler

DiaSorin

Moncler

Nexi

Pirelli

Buzzi Unicem

El.En

Datalogic

Avio

Saras

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi in pesante ribasso, dopo aver peggiorato la performance in scia a Wall Street che ora perde oltre il 2%.A pesare sui mercati ha concorsonel mondo, con i relativi impatti sull'economia globale, assieme alle incertezze per le imminentiL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,54 dollari per barile, in forte calo del 3,29%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.seduta drammatica per, che crolla del 3,71%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%, e sensibili perdite per, in calo dell'1,90%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,76%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 20.677 punti, in forte calo dell'1,78%. In netto peggioramento il(-2,25%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-1,67%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-4,32%),(-3,57%) e(-3,31%).di Milano, troviamo(+0,82%),(+0,72%) e(+0,53%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.In apnea, che arretra del 4,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,02%.Tutti iin Piazza Affari sono sotto la parità.La peggiore è, che scivola dell'8,68%.Affonda, con un ribasso del 5,16%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,62%.Crolla, con una flessione del 4,50%.