A picco Wall Street

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno il 2,29%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 3.401 punti.Pessimo il(-1,61%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-1,76%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-3,47%),(-2,50%) e(-2,46%) sono stati tra i più venduti.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,38%.Tra i(+1,02%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,35%.In caduta libera, che affonda del 5,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,08%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,9%)15:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 102 punti; preced. 101,8 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1 Mln barili)13:30: PIL, trimestrale (atteso 31,9%; preced. -31,4%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 780K unità; preced. 787K unità).