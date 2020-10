Borse asiatiche in affanno. Tokyo in stand-by

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni contrastanti per le principali borse asiatiche, sulla scia dei timori per le conseguenze economiche dei contagi che stanno colpendo più paesi. A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 23.494 punti, mentre, al contrario,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,60%.Leggermente negativo(-0,4%); come pure, in lieve ribasso(-0,6%).In frazionale progresso(+0,5%); in forte calo(-1,73%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,19%.