Cassa Covid, da Bruxelles i primi 10 miliardi del fondo Sure

(Teleborsa) - Il programmaper finanziare la cassa integrazione nei Paesi europei colpiti dalla crisi economica daè pronto e i primisaranno a disposizione del Governo italiano già da oggi. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea,, intervistata ieri sera dal Tg1."In pratica diciamo alle imprese non licenziate i vostri lavoratori daremo dei sussidi in denaro attraverso i fondi europei per tutto il tempo della crisi", ha spiegato von der Leyen sottolineando come per l'Italia avrà a disposizione 10 dei 27 miliardi disponibili da investire nellae nel sostegno aFondi che con ogni probabilità verranno messi sul tavolo per rifinanziare la Cassa Covid e portare avanti la trattativa cone imprese sul. La ministra del Lavoro,ha già garantito che saranno 18 le settimane di ammortizzatori sociali, resta da capire se la proroga ai licenziamenti sarà o meno legata all'utilizzo o all'esistenza della misura, con Confindustria e le imprese che premono per la prima e i sindacati che spingono per la seconda soluzione.L'ultima parola spetterà al presidenteche ha convocato per domani pomeriggio un incontro a Palazzo Chigi con i rappresentati dei lavoratori. Oggi è invece atteso il cosiddettoche dovrebbe contenere anche la proroga almeno per quanto riguarda le prime sei settimane di Cassa Cig.Ursula von der Leyen ha parlato però anche del. "Per l'Italia – ha sottolineato la presidente della Commissione europea – equivale ad almeno 77 miliardi a fondo perduto. Con il presidente Conte parliamo molto delle priorità ed è davvero molto positivo che il piano si stia sviluppando su ambiente e innovazione digitale. il tempismo è fondamentale e spero che i negoziati accelerino: per l'Italia e per la Commissione è importante che il piano sia pronto quando le risorse potranno essere erogate".