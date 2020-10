Coronavirus, record di contagi e vittime. Impennata delle terapie intensive

(Teleborsa) -purtroppo, sul fronte dida coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro Paese . I nuovi positivi sonoa fronte ditamponi. Preoccupa il numero delle vittime, sono(ieri erano 141).anche dei pazienti in terapia intensiva: 127 in più da ieri. Questi i dati del Ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Glisono arrivati a 255.090, benpiù di ieri.che riguardino singole zone, sono "un'opzione da prendere in considerazione, quasi un automatismo", ha detto il Direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,nella conferenza stampa organizzata dallo stesso ministero. "Quando la situazione sfugge di mano in una determinata area - questa può essere un'opzione". D'altro canto, ha aggiunto, "abbiamo avutodai tempi diquello era, per esempio, un lFare undal medico di famigliase eseguito nello studio del professionista. Se invece verrà somministrato in una struttura delle asl al medico saranno pagati. L'accordo con i sindacati dei medici convocati oggi pomeriggio dalla Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) non è ancora stato firmato poiché alcuni punti sono in discussione ma la sigla dovrebbe arrivare in serata. Il testo, che confluisce nell'Accordo collettivo nazionale stralcio prevede l'obbligatorietà per tutti i medici di medicina generale di eseguire i test rapidi.Il virus continua a correre anche inIl presidente francesetornerà a rivolgersi alla Nazione domani, alle ore 20:00. Tra le misure allo studio per contrastare il coronavirus in Francia, che potrebbero essere annunciate dal presidente, c'è un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato connel fine settimana.