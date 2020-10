Didattica a distanza, Anief: "Lezioni ridotte e pause per evitare affaticamenti"

(Teleborsa) - Nel, si prevede che l'insegnante svolge l'orario di servizio completo (quello per cui è stato assunto) ma si può adottare una. È quanto fa sapere l'nel momento in cui tutti gli istituti scolastici superiori si accingono ad entrare in un regime di didattica a distanza per almeno il, come previsto dall'ultimoOgni scuola secondaria di secondo grado – sottolinea il sindacato in una nota – ha la possibilità di muoversi, entro i limiti delineati da Linee guida e CCNI, come più riterrà opportuno il Collegio docenti, di cui si ribadisce il ruolo di assoluta centralità nell'ambito delle migliori strategie didattiche da intraprendere.Nel dettaglio– spiega l'Anief –ogni scuola potrà operare in autonomia, ad esempio riducendo l'unità oraria di 5 o 10 minuti. Viene inoltre data la, disponendo, ad esempio, un'ora di stop ogni due di lezioni consecutive nello stesso giorno. Stessa cosa riguardo all'eventuale indicazione del numero massimo di ore che ogni docente deve svolgere giornalmente in DDI, che Anief ritiene "non debba superare le"."Sulla base del contratto sottoscritto – commenta il– l'ultima parola sulla ripartizione delle ore e sulla loro consistenza, oltre che sulle pause da introdurre, spetterà al Collegio dei docenti. Si tratta di una opportunità importante che ribadisce, dopo aver fissato il regolamento generale, il ruolo di assoluta centralità nell'ambito delle scelte didattiche da intraprendere in ogni realtà scolastica. Riteniamo tale facoltà particolarmente rilevante, poiché delinea un quadro di azione che sicuramente avrà effetti positivi nella stesura del programma di lezioni che ogni istituto sta delineando per attuare la didattica a distanza o integrata a quella in presenza"."Con l'approvazione del contratto nazionale, sottoscritto sinora da Anief e Cisl Scuola, sull'utilizzo in tutti gli istituti scolastici della didattica a distanza – conclude la nota – è stata definitivamente chiarita la questione dell'orario di servizio degli insegnanti: il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, e nel contempo mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza".