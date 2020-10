Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,183. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.909 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,52%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,93%,scende dell'1,09%, e in apnea, che arretra dell'1,77%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,53%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 20.371 punti, ritracciando dell'1,48%.In ribasso il(-1,09%); con analoga direzione, in rosso il(-0,7%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,61%) e(+0,41%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,70%),(-2,48%) e(-2,36%).di Milano, troviamo(+2,04%),(+1,70%),(+1,36%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,20%.Calo deciso per, che segna un -3,94%.Tra i(+2,64%),(+2,24%),(+1,67%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,50%.Affonda, con un ribasso del 5,08%.Crolla, con una flessione del 4,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,08%.